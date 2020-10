Carinaro– Positivo un bambino in età pre-scolare asintomatico, contagiato da un familiare non residente a Carinaro.

Il messaggio de sindaco Nicola Affinito

“Cari concittadini

Nella tarda mattinata di oggi l’Asl dipartimento di Prevenzione di Aversa ci ha comunicato un nuovo caso di contagio a seguito di un tampone con risultato positivo al Covid-19.

La persona contagiata è un bambino di età pre-scolare e fortunatamente asintomatico, probabilmente ha contratto il Virus da un suo familiare non residente a Carinaro. I familiari che ho contattato mi hanno riferito che non ha problemi di salute ed al momento sta affrontando questa malattia con la massima serenità.

I componenti della famiglia sono stati sottoposti a sorveglianza attiva dall’asl ed hanno effettuato il tampone con esito negativo e resteranno in isolamento fiduciario secondo protocollo sanitario.

Come da prassi il COC comunale e gli uffici preposti hanno attivato tutte le misure idonee e come da il protocollo previsto dall’Asl .

Ad oggi come da comunicazioni pervenute la nostra cittadina conta 2 casi di positività (compreso quest’ultimo).

Gli ultimi giorni hanno visto l’aumento costante dei casi di contagio in tutto il mondo, in Italia e soprattutto nella nostra Regione. Vi chiedo di affrontare questi momenti così delicati e difficili responsabilmente per il bene nostro e dei nostri cari , di seguire tutte le regole anti COVID e di far prevalere nelle nostre abitudini quotidiane il senso civico e di appartenenza ad un’unica comunità.

Questo terribile virus non è sconfitto è in questa seconda fase di contagio si sta mostrando altrettanto aggressivo e contagioso tanto da non risparmiare nessuno anziani, giovani, bambini. Non arrendiamoci ed affrontiamo questa battaglia con le armi a nostra disposizione per tenerlo lontano cercando di bloccare il contagio.

Sindaco

Nicola Affinito