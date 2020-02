Carinaro: presentazione del testo “Dalla manualità alla rivoluzione digitale” di Raffaele Bonanni

Carinaro-“Dalla manualità alla rivoluzione digitale”. E’ il titolo del libro che verrà presentato giovedì 13 febbraio alle ore 10,30 nella sala consiliare del Comune di Carinaro, alla presenza dell’autore, Raffaele Bonanni, già segretario generale della CISL. L’iniziativa è promossa dall’associazione di Promozione Sociale “Costumi della Campania antica”, dall’ “Associazione per il volontariato ed il diritto allo studio” e dall’Istituto comprensivo statale di Carinaro.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Carinaro – assessorato alla Cultura. Alla presentazione del libro, pubblicato dalla “Bertonieditore”, con Raffaele Bonanni, interverranno il sindaco di Carinaro, dottor Nicola Affinito, l’assessore alla Cultura del Comune di Carinaro, dottor Alfonso Bracciano, il Dirigente scolastico, professori Ernesto Natale, l’avvocato Francesco D’Alonzo – Vice presidente dell’Aps “Costumi della Campania antica” e l’onorevole Giovanni Ricevuto, già vice ministro Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.“Invito la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, perché il tema del libro di Raffaele Bonanni riguarda tutti noi, e cioè la vita delle persone nell’era digitale. Un tema che va approfondito in tutte le sue sfaccettature e questa è una buona occasione perché Bonanni è stato per anni a capo di una delle più grandi organizzazioni sindacali italiane”.

L’incontro sarà coordinato dall’architetto Carmine Spiaggia presidente dell’ “Associazione per il volontariato ed il diritto allo studio”.