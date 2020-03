Caritas Caserta e Imprese: partita rete di solidarietà alimentare per aiutare gli indigenti

CASERTA – Data l’evidenza dell’impatto sociale a causa dell’espandersi dei contagi da Covid-19, in uno stato globale di emergenza sanitaria, la Caritas Diocesana Organismo Pastorale della città di Caserta, guidata da don Antonello Giannotti in sinergia con i suoi collaboratori, sta prendendo in carico l’urgenza alimentare dei bisognosi fornendo risposte efficaci ed efficienti rispetto alle risorse disponibili.

Negli ultimi giorni, infatti, è nata una rete alimentare caritatevole del tutto informale per andare incontro alle esigenze di coloro che in questo momento di forte difficoltà necessitano di ulteriore attenzione. Il servizio, già operativo, rappresenta una preziosa forma di carità fondata su un sistema di aiuto alimentare possibile grazie a tanti piccoli e medi imprenditori del mondo enogastronomico e alimentare della provincia di Terra di Lavoro, che in queste ore stanno donando in beneficenza alla Caritas Caserta i prodotti d’eccellenza delle loro attività produttive.

Si va dal pane alla pizza, dalla mozzarella alla ricotta che Caritas Caserta, attraverso i volontari, mette a disposizione di tutti gli homeless ospitati presso Casa Emmaus, Fondazione Iacometti onlus, Associazione L’Angelo degli Ultimi e Opera San Pio, al fine di consolidare il recupero, la raccolta e la distribuzione di beni alimentari destinati a persone indigenti.

L’iniziativa, svolta come azione di solidarietà sociale, si avvale di un’intensificazione delle prassi igieniche ordinarie per ottenere i più alti livelli di sicurezza sia alimentare che delle persone, nel rispetto di tutte le disposizioni governative. Il direttore Caritas Diocesana di Caserta, don Antonello Giannotti, ringrazia tutti i commercianti e gli imprenditori del settore eno-gastonomico e agro-alimentare che anonimamente si stanno rendendo attivamente operatori di misericordia.