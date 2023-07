Casal di Principe, 17enne ucciso durante una lite per una ragazza

A Casal di Principe, in provincia di Caserta, un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Turco, è stato colpito da otto coltellate e ucciso.

Il ragazzo è stato aggredito da un 20enne originario di Tripoli ma da anni residente a Casal di Principe, all’interno del bar Morza in piazza Villa, nel corso di una lite che aveva per oggetto una ragazza.

L’autore del reato, Anass Saaoud, fermato con l’accusa di omicidio volontario, ha confessato.

Dopo essere stato colpito, il 17enne è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.