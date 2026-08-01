Sánchez risponde a Meloni: «L’empatia è facoltativa, ma il rispetto dei trattati europei no»

La replica di Pedro Sánchez alla linea adottata dal Governo italiano sulla crisi migratoria è una presa di posizione che riporta il dibattito sul terreno del diritto europeo e della tenuta politica dell’Unione. «L’empatia è facoltativa, ma il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è». Con queste parole il presidente del Governo spagnolo ha contestato la scelta dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di ricorrere agli strumenti previsti da Schengen per rafforzare i controlli nei confronti della Spagna dopo gli eventi di Ceuta. Più che una polemica tra due governi, quello di Sánchez appare come un richiamo al fatto che le crisi non possono essere affrontate mettendo in discussione, se non in casi strettamente necessari, uno dei cardini dell’integrazione europea. L’argomentazione del premier spagnolo si sviluppa lungo due direttrici, delle quali la prima è giuridica. L’area Schengen rappresenta uno dei risultati più significativi del processo di unificazione europea e le limitazioni alla libera circolazione sono concepite come eccezioni, da utilizzare in presenza di condizioni rigorosamente definite, la loro applicazione richiede quindi una valutazione attenta della proporzionalità della misura e delle sue effettive ricadute. La seconda direttrice è politica e geopolitica, le migrazioni contemporanee infatti non sono più riconducibili esclusivamente alle dinamiche interne dei singoli Stati, ma sono il riflesso di crisi regionali, instabilità africane e mediorientali, cambiamenti climatici, reti transnazionali del traffico di esseri umani e competizione strategica nel Mediterraneo. È proprio questa dimensione sovranazionale che rende difficile immaginare risposte esclusivamente nazionali. In questa prospettiva, il Mediterraneo torna a configurarsi come uno spazio geopolitico condiviso, nel quale la sicurezza di uno Stato dipende inevitabilmente dalle scelte degli altri. Nella sua risposta vi è anche un richiamo all’uso dei dati. Il riferimento non è casuale, perché il dibattito pubblico sull’immigrazione è spesso dominato dalla percezione dell’emergenza, mentre le istituzioni europee insistono sulla necessità di valutare i fenomeni attraverso indicatori oggettivi e nell’ambito di una strategia comune. È un invito a non lasciare che la pressione politica e le notizie del momento prevalgano sulle regole che gli Stati membri hanno scelto di condividere. Le parole di Sánchez riportano al centro il rapporto tra la sicurezza e i principi su cui si fonda l’Unione, ed è proprio su questo equilibrio, più ancora che sul confronto tra Madrid e Roma, che si giocherà il futuro della governance europea in materia migratoria.