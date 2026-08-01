Castel Volturno, sorpreso mentre brucia sterpaglie: intervengono le guardie giurate WWF

CASTEL VOLTURNO – Nuovo intervento delle guardie giurate del WWF – Nucleo di Caserta contro una pratica che, soprattutto durante l’estate, può avere conseguenze estremamente pericolose. Nella mattinata di oggi, 1° agosto 2026, gli operatori hanno sanzionato un uomo sorpreso mentre stava dando alle fiamme erbe secche e materiale vegetale in località La Piana, a Castel Volturno. L’intervento è avvenuto in un’area adiacente al campo da golf abbandonato presente nella zona.

L’ accensione di roghi di sterpaglie in questo periodo dell’anno rappresenta un grave rischio per il territorio, aggravato dalle elevate temperature e dalle condizioni di estrema siccità.Le fiamme, infatti, possono propagarsi rapidamente e raggiungere le numerose discariche abusive presenti nell’area, dove vengono illegalmente abbandonate tonnellate di rifiuti plastici e materiali sintetici. In tali circostanze, oltre al pericolo di incendi di vaste proporzioni, si aggiunge quello derivante dalla combustione di sostanze altamente inquinanti, con pesanti conseguenze per l’ambiente e per la salute pubblica. Il WWF rinnova quindi l’appello ai cittadini affinché evitino qualsiasi forma di combustione all’aperto e segnalino tempestivamente comportamenti illeciti alle autorità competenti, ricordando che la prevenzione rappresenta il principale strumento per contrastare gli incendi e tutelare il patrimonio ambientale del territorio.