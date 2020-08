Caserta. 32 positivi al covid, il sindaco Marino si rivolge ai commercianti: “Chiedo serietà”

CASERTA- Negli ultimi giorni, il sindaco Marino si è rivolto a tutti i commercianti casertani annunciando severe sanzioni per chi non rispetta le regole.

“Sta per iniziare il primo weekend di rientro per tanti cittadini – sostiene Marino – Abbiamo 32 positivi al Covid 19 in città. Non era mai capitato un dato così elevato. La maggior parte sono rientrati dalla Sardegna: tanti ragazzi che nella fase del piacere e del divertimento hanno purtroppo avuto contatto con persone positive. Sono tutti in quarantena e c’è un’attività dell’Asl per monitorare la rete dei contatti”.

Con l’aumento dei contagi anche l’attività dell’amministrazione è diventata più forte ed incisiva: “É stato riattivato il Centro Operativo Comunale per garantire assistenza alle persone in quarantena ed in isolamento. Ma resta il nodo della sicurezza con il comitato per l’ordine pubblico cha ha messo al centro della propria agenda proprio il rispetto delle norme anticovid. Ripartiranno fortemente i controlli interforze ed è già ripartito il controllo sulle attività commerciali – aggiunge il sindaco – E’ importante ora che abbracciamo la responsabilità”.

Marino si rivolge anche i commercianti che hanno il “dovere di rispettare e far rispettare le regole”.

“Lo dico con molta franchezza: chiuderemo le attività commerciali che non rispettano le regole. Il distanziamento sociale, la mascherina sono regole per salvare le vite di tante persone. Abbiamo permesso – aggiunge – di raddoppiare gli spazi all’aperto facendo pagare meno la tassa per l’occupazione di suolo pubblico. Misure che non servono a far arricchire qualcuno ma a salvare la vita di qualcuno. Se pensate di aver raddoppiato i tavoli per vendere di più non va bene. Chiedo serietà.”