Caserta. Al Giordani si parla di robotica e azienda 4.0

Robotica e azienda 4.0: quale opportunità

Convengo tenutosi in videoconferenza in collegamento Skype con la dott.ssa Sonia Palmeri, assessora regionale al Lavoro e alle Risorse Umane e il Robotik Team dell’ITI-Ls Giordani, diretto dalla dott.ssa Serpico

Questo il comunicato dell’istituto sull’incontro di mercoledì.

L’incontro, che si è tenuto mercoledì 8 aprile , già programmato per il 2 marzo scorso, si inserisce nel percorso A Scuola di Opencoesione, che il Robotik team, formato dagli alunni della 4Am e 4Btl, sta svolgendo sulle politiche di coesione europea, con il monitoraggio civico del finanziamento alla ITALROBOT s.r.l. di Marcianise. La start up, di Gaetano Capasso, azienda leader nella robotica ed automazione, si è costituita grazie al fondo europeo erogato dal Mise e” Smart & Start” Italia

L’obiettivo del progetto, ci hanno riferito i referenti, proff. Gallicola e Moniello, è far conoscere agli studenti le politiche europee di coesione che hanno lo scopo di colmare il divario tra i vari territori dell’Unione Europea e, con il monitoraggio civico dei finanziamenti erogati, avvicinare gli studenti alle attività della PA. Si inserisce in un più ampio percorso alla legalità e alla cittadinanza attiva, che il Giordani, grazie alla Dirigente Serpico, sta portando avanti anche con la modalità della d.a.d.

La prima domanda che il Team ha rivolto alla dott.ssa Palmeri ha riguardato proprio le opportunità offerte dalle politiche di coesione, per una Regione come la Campania, che sta attraversando una profonda crisi del tessuto sociale ed economico, “Sicuramente i fondi europei per la coesione- ha risposto l’Assessora-rappresentano un’opportunità reale , ma questa si realizza soltanto se i vari territori, e quindi anche la nostra Regione, riescono a colmare il gap del diverso accesso alle risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo industriale e dell’occupazione . E’necessario predisporre degli obiettivi comuni, che tenendo conto delle diversità dei vari territori, consentano di conseguire quel valore aggiunto determinato dalle politiche europee “

Federico Caretto, social media manager del Team, ha evidenziato che dall’analisi dei dati utilizzati per il progetto, la Campania risulta essere una delle regioni che ha beneficiato maggiormente dei fondi europei, ciononostante questi sono stati spesi male oppure non sono stati utilizzati completamente. “ Infatti- ha concordato la dott.ssa Palmeri – uno strumento importante come Garanzia Giovani, pur essendo stato introdotto nel 2014, grazie alle politiche europee sull’occupazione, non era stato utilizzato secondo le sue potenzialità. Attualmente la regione Campania, con l’assessorato al Lavoro, ha rimodulato la misura con incentivi per le assunzioni e finanziamenti alle piccole imprese, riuscendo ad ottenere, grazie alle buone pratiche messe in campo, l’erogazione del finanziamento per i prossimi anni, che potrà essere un sostegno importante per il dopo Covid-19”

Ed ora andiamo al focus della videoconferenza: Marcello Porrino, blogger del team ha chiesto quali potrebbero essere gli effetti sull’occupazione conseguenti all’introduzione dell’automazione e della robotica nell’industria 4.0 , se questo rappresenti un’opportunità oppure si traduca in una perdita di posti di lavoro. “ Prima di tutto non dobbiamo tralasciare che il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di industrie manifatturiere medio piccole, ad alta vocazione artigianale: sarebbe pertanto opportuno mantenere tale artigianalità, – ha evidenziato l’Assessora-ma allo stesso tempo la robotica si pone al centro dello sviluppo, interessando tutte le realtà industriali e organizzative, legando la conoscenza alla manifattura in un’ottica di sviluppo che ci porti ad un livello di efficienza europea. Le applicazioni della digitalizzazioni sono tantissime, basti pensare al supporto che i cobot, possono dare in situazioni rischiose, come negli ospedali ,durante la pandemia, o di massima precisione, oppure svolgere attività ripetitive, con riduzione dei tempi nelle fabbriche”, fino ad arrivare allo smart working e alla didattica a distanza

“Questo cambiamento interessa soprattutto i nostri giovani, un ruolo fondamentale in questo processo di innovazione e digitalizzazione è assunto dall’istruzione e dalla formazione a vari livelli – afferma la dott.ssa Serpico, dirigente del Giordani- da tempo il nostro istituto mette in campo competenze e profili professionali in grado di progettare e gestire l’integrazione delle tecnologie nella didattica 4.0. Nella progettazione dei percorsi PTCO, infatti, vengono privilegiate aziende innovative, ad alta vocazione tecnologica. Un esempio è l’ Itarobot SRL, che il Robotik Team sta monitorando e dove i ragazzi hanno svolto il percorso di PTCO: nell’azienda è presente un robot didattico con il quale gli studenti si sono esercitati in laboratori formativi sulla meccatronica .

Sicuramente l’innovazione, anche attraverso il finanziamento a start up innovative, realtà imprenditoriale molto presente sul territorio della Campania, può rappresentare un elemento per traghettare la ripresa dell’attività economica ed accelerare l’uscita dalla crisi che conseguirà necessariamente alla pandemia

“ A questo proposito- ci ha detto la dott.ssa Palmeri- la Regione Campania, è stata tra le poche Regioni italiane, che, con grande lungimiranza, ha istituito un Assessorato all’Innovazione e per le start up innovative , per rilanciare la competitività, che fa capo alla dott,ssa Valeria Fascione. “

Alla conferenza ha partecipato anche il Maestro del Lavoro Nemesio Rossi, che ha portato la sua esperienza di lavoro nell’Olivetti, che a suo tempo, è stata la prima azienda italiana ad introdurre innovazioni e tecnologie.

L’incontro si è concluso con grande soddisfazione da parte dei ragazzi per le esaurienti risposte ricevute dalla dott.ssa Palmeri, alla quale va il ringraziamento della dott.ssa Serpico e dei referenti per la sua disponibilità in un periodo così impegnativo, e con un nuovo appuntamento, in presenza questa volta, per recarsi nelle aziende che hanno ricevuto e riceveranno i finanziamenti , erogati dalla Regione Campania, anche per il contrasto al Coronavirus.

Intanto #noirestiamoacasa