Caserta. Antonio Iuliano ( Donna Sophia) lancia la pizza sospesa

Caserta. Antonio Iuliano ,conosciuto da tutti come ” Donna Sophia” ,famoso nome dato alle sue tre pizzerie ,in via San Carlo Caserta( 0823 216205),via Sardegna Casagiove(338 544 5330) e via Appia Maddaloni ( 333 964 4496) lancia la Pizza sospesa. Antonio è un imprenditore casertano molto sensibile e da sempre impegnato nel sociale. Con un lungo post in rete ieri, lunedi’ 27 aprile,ha voluto parlare. senza fare nessun nome e cognome, di un iniziativa di solidarietà che insieme ad altre persone ha messo in atto in questo periodo durante il quale , causa Covid-19, ha dovuto forzatamente restare ai box.

” Abbiamo raccolto 5000 Euro in donazioni e le abbiamo distribuiti alle famiglie in difficoltà” . Queste le parole dell’ ottimo pizzaiolo casertano che poi ha aggiunto : ” voglio ringraziare anche alcuni miei fornitori che, alla riapertura della mia attività di Casagiove, hanno donato gratuitamente farina, mozzarella e pomodoro per ben 100 pizze Margherita che ci siamo preoccupati di preparare e far recapitare a tutte quelle famiglie che in questo momento non si possono permettere di comprarle.

” Ora voglio lanciare ancora una proposta- ha concluso Antonio Iuliano- chiunque voglia , puo’ lasciare presso i nostri punti vendita una pizza sospesa che ci preoccuperemo di far arrivare ogni volta a casa di chi in questo momento si trova in difficoltà economica. Tutti Insieme possiamo farcela , ne sono certo.