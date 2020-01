Attendeva il pullman per la Svizzera alla stazione. Arrestato pregiudicato

Nella serata di ieri, 1° Gennaio 2020, una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, potenziati in occasione delle festività natalizie soprattutto nelle aree di maggiore transito e concentrazione di persone, ha proceduto all’arresto di M.A., di anni 50, pregiudicato.

Gli uomini della Squadra Volante della Questura di Caserta, guidata dal dirigente dr. Luigi Ricciardi, durante il pattugliamento della zona antistante la stazione ferroviaria di Caserta, si sono insospettiti dall’atteggiamento di due persone che con bagagli al seguito erano in attesa di autobus diretto in Svizzera. La pattuglia ha così proceduto al controllo ed alla identificazione delle stesse. In seguito ad accertamenti, M.A. è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena alternativa della detenzione domiciliare di un anno e sei mesi, diramato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in quanto nell’anno 2004, si era reso responsabile insieme ad altre persone di furto di ingente quantità ai danni di un centro commerciale di Monte Roberto, Comune della Provincia di Ancona.

Sottoposto a perquisizione ed accompagnato presso gli uffici della Questura per le formalità di rito, la persona è stata successivamente condotta presso il suo domicilio in provincia di Napoli per essere sottoposta agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena.