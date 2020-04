CASERTA – De Florio (Cisas): “Le strade di competenza della Provincia sono da anni trascurate”

CASERTA – In previsione della ripresa delle Attività Turistiche sul Litorale Domitiano sarebbe opportuno, secondo la Segreteria della Cisas, di cui è responsabile Mario DE FLORIO, provvedere alla sistemazione della Viabilità, almeno quella riguardante le strade maggiormente utilizzate nel periodo estivo per poter raggiungere il litorale, strade che meritano una effettiva attenzione da parte degli Uffici competenti della Provincia, da poco con nuovi dirigenti.

La Cisas evidenzia anche la necessità che l’Amministrazione provinciale si attivizzi presso la Regione e presso le stesse Aziende di Trasporto per potenziare il Servizio degli Autobus, che collegano il capoluogo di Caserta ai comuni della fascia Domitiana almeno da Giugno ad Agosto, spesso in passato difficultati ad essere raggiunti per carenza mezzi di Trasporto Pubblico.