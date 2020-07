Caserta. Donna tenta suicidio in pieno centro

CASERTA. Ha tentato il suicidio in pieno centro a Caserta ingerendo medicinali che poco prima aveva comprato in Farmacia. La donna è stata trasportata in ospedale e sembra fuori pericolo di vita.

A lanciare l’ allarme è stata una pattuglia dei Carabinieri che si trovava di servizio da quelle parti . Secondo la prima ricostruzione i militari , insospettiti dall’atteggiamento della donna che si trovava rinchiusa all’ interno della sua automobile , si sono avvicinati e rendendosi conto che la stessa stava collassando hanno allertato il 118.