Caserta. I commercianti di Via San Carlo attaccano il Sindaco . “ Noi abbandonati dalle Istituzioni”

Caserta.” Godetevi voi tutti l’accensione dell’ Albero a Piazza Dante e le luminarie di Via Mazzini , noi continueremo a combattere nel freddo, scuro e triste “loculo “di Via San Carlo “.

Con queste parole un commerciante dell’ Antica Strada ha commentato un post del Sindaco Carlo Marino tramite il quale il Primo Cittadino invitava i casertani a godersi L’ Albero di Natale di Piazza Dante , gentilmente offerto alla citta’ dalla Confcommercio e le luminarie di via Mazzini , gentilmente offerte dal Comune di Caserta.

Via San Carlo , come noto , da qualche mese, causa rischio crollo di un palazzo , e’ stata chiusa sia al traffico veicolare che pedonale . Dal giorno in cui e’ stata presa tale decisione , tanti sono stati i tentativi dei residenti e commercianti della strada di interloquire con L’ Amministrazione Comunale per trovare una soluzione temporanea almeno per tutto il periodo natalizio

Oggi, a distanza da pochi giorni dal Santo Natale ,Via San Carlo si presenta , oltre che con viabilità’ ridotta anche senza nessuna luminaria natalizia . Le parole del Sindaco Carlo Marino poi hanno definitivamente fatto traboccare il vaso .

“ Non possiamo accettare – ha dichiarato un commerciante di Via San Carlo il silenzio assordante di questa amministrazione rispetto al problema venutosi a creare.

Meno ancora – continua- possiamo accettare che il Comune abbia deciso , per il secondo anno consecutivo ,di regalare le luminarie di Natale ai commercianti di Via Mazzini ignorando che l’ Antica Strada si trova in uno stato pietoso e di angoscia.”

E’ giusto ricordare a chi legge che solo l’anno scorso i commercianti della strada tramite il lavoro di un comitato “ Antica Via San Carlo” da loro stesso fondato , si autofinanziarono , per organizzare eventi e luminarie , un’iniziativa che fu molto apprezzata dallo stesso Sindaco Carlo Marino .

” Oggi il Sindaco – conclude il commerciante – ci vuole raccontare , parlando delle luminarie “ regalate” ai residenti e commercianti di Via Mazzini , che ci sarà’ una rotazione ? Allora qualcuno gli deve ricordare che la rotazione ci sarebbe dovuta essere già’ quest’ anno visto che il Natale scorso fu proprio quella strada ad usufruire delle luminarie regalate dal Comune”.