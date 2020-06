Caserta. I farmacisti a scuola di defibrillatore

L’ Associazione ” I battiti del cuore” che organizza corsi con la finalità della divulgazione delle manovre di primo soccorso, all’uso del defibrillatore e delle manovre di disostruzione, torna nel pieno delle sue attività.

Il primo corso post covid si terrà giovedì 18 giugno presso la sede della Federfarma di Caserta. Un corso fortemente voluto dal Presidente della Federfarma, dott. D’Alia, che, avvalendosi del supporto organizzativo della sig.ra D’Errico, ha fatto in modo che appena le restrizione si fossero allentate, il corso partisse in maniera celere.

Il corso, rivolto ai farmacisti titolari nei comuni rurali della provincia di Caserta, coinvolgerà 46 dottori che, avendo dotato le loro farmacie di defibrillatori, hanno necessità di essere formati e abilitati all’uso dello stesso. Pertanto questo tipo di corso, che l’associazione “I battiti del cuore” collegata all’ente formativo “Salvamento Academy” svolge per insegnare sia l’uso del defibrillatore che le manovre di disostruzione delle vie aeree, è indispensabile per questa categoria che opera quotidianamente a contatto con la salute delle persone.

Il corso si svolgerà nella sede dell’ordine a Caserta in via Fuga- P.co dei Cedri dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Il direttore del corso è il dott. Antonio Di Patria, cardiologo e medico 118 Caserta; con lui collaboreranno gli istruttori del centro di formazione ” I Battiti del cuore” insieme agli istruttori del centro di formazione ” L’albero della vita” di Capua.

“La nostra missione e’ quella di formare personale altamente qualificato, che conseguendo il brevetto di Operatore BLSD sarà in grado di gestire situazioni critiche come l’arresto cardio-circolatorio e quindi in grado di eseguire una corretta rianimazione (RCP) e di saper procedere all’uso del defibrillatore (DAE)” ci ricorda il presidente dell’associazione Giosuè Struffolino, che ad oggi ha al suo attivo più di 100 corsi nelle scuole, ospedali e aziende di varia natura.

CHI SALVA UNA VITA, SALVA IL MONDO INTERO.