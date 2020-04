Caserta. In arrivo i bonus- spesa prima della Santa Pasqua

Caserta. Da stamattina ,martedi’ 7 aprile, l’ amministrazione comunale è a lavoro per distribuire i bonus spesa a tutte quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro il termine previsto.

“L’ obbiettivo è consegnarli prima di Pasqua” queste le parole dell’ Assessore ai servizi dei cittadini Raffaele Piazza. Oggi , martedì 7 aprile,tutti i cittadini che hanno fatto richiesta del bonus si sono visti rispondere sulla propria mail che” la domanda è stata acquisita ed è stata avviata la relativa istruttoria”.

In queste ore gli uffici comunali preposti stanno valutando i requisiti dei richiedenti e nei prossimi giorni comunicheranno , sempre via mail, agli interessati il luogo e la data dove poter ritirare il buono spesa.

Il Sindaco Carlo Marino e l’ amministrazione comunale si stanno adoperando per velocizzare al massimo tutte le pratiche burocratiche. L’intenzione è quella di consentire ai nuclei familiari richiedenti di ricevere materialmente i buoni spesa prima della Santa Pasqua. Qualora i tempi previsti dal Sindaco Carlo Marino venissero rispettati , Caserta sarebbe uno dei primi comuni in Italia ad erogare il bonus spesa previsto dal Governo in seguito all’ emergenza sanitaria ed economica determinata dal Coronavirus.