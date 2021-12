Caserta. La magia del Natale è nell’aria, per le strade della città.

“È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”

Caserta. Nonostante il brutto tempo degli ultimi giorni e la mancata illuminazione pubblica in gran parte delle strade cittadine, torna finalmente la luce in tutta la città.

Le vie sono, infatti, tornate ad essere illuminate, dopo aver risolto i problemi tecnici, e, nel pieno centro, a Piazza Dante, si è diffusa anche la magia del Natale, grazie all’accensione dell’albero e delle luminarie donate ed installate dalla Camera di Commercio.

Quest’anno, come negli ultimi due anni, causa Pandemia da Corona Virus, ci saranno ancora tante limitazioni e, se da un lato, una parte dei cittadini ritiene inopportuna l’installazione di luminarie e festeggiamenti, d’altro canto, una parte della cittadinanza ritiene che il Natale sia sempre un’occasione da celebrare e, si sa, gli alberi di Natale nelle piazze di tutte le Città, attraggono turisti e curiosi che approfittano per scattarsi un selfie.

Oltre agli addobbi per le strade della città, sono previsti diversi mercatini ed eventi di Natale a Caserta, con feste in piazza e nei locali.

Una delle iniziative del Centro Storico, per vivere appieno l’atmosfera natalizia, si deve a Via San Carlo, dove si vedrà un periodo Natalizio ricco di eventi e musica.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, infatti, si potrà partecipare ad un concorso, in cui saranno messi in palio dei buoni da 30€ da spendere in uno dei negozi o locali aderenti all’iniziativa, dal 7 gennaio al 7 febbraio 2022.

E allora che il periodo più magico dell’anno abbia inizio, coinvolgendo adulti e soprattutto bambini!