Caserta. Nuovo Stadio : 25 voti favorevoli su 27. Speranza per Caserta si astiene

Caserta. In questo momento è in corso a Palazzo Castropignano la seduta consiliare convocata dal Presidente del Consiglio Michele De Florio . Nove sono i punti all’ ordine del giorno , fra i più’ interessanti sicuramente quello riguardante il nuovo Stadio . C’era molta attesa anche fra i tifosi che non hanno potuto assistere alla seduta per le limitazioni anti Covid-19 imposte dal Governo, dalla Regione e dallo stesso Comune di Caserta.

Per onore di cronaca è giusto ricordare che l’ approvazione a procedere è stata già votata nei giorni scorsi dalla Giunta e oggi era soggetta al voto dei consiglieri comunali. Tutto è andato come previsto : tranne il gruppo consiliare ” Speranza per Caserta” composto da Norma Naim e Francesco Apperti che si è astenuto , tutti consiglieri comunali presenti hanno votato positivamente. 25 sono stati i si mentre solo 2 gli astenuti.

La Casertana Calcio avrà il suo nuovo Stadio Il voto favorevole del Consiglio Comunale che ratifica la Delibera della Giunta Comunale sulla dichiarazione di interesse pubblico dell’opera.

Molto soddisfatto è apparso fra gli altri il consigliere e capogruppo del Psi – Caserta Gianluca Iannucci: Un nuovo Stadio serve per dare un futuro allo Sport a Caserta- ha dichiarato- Da anni ,forse troppi, i tifosi e l’intera città stavano aspettando questo momento. Sono contento , ora pero’ spingeremo affinchè i lavori potranno iniziare al piu’ presto , Caserta e la Casertana non possono più’ attendere.