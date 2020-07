Caserta. Pedina e minaccia l’ex fidanzata: provvedimenti per il 44enne

CASERTA- Il personale della Polizia di Stato ha notificato a G. B. D., un 44enne di Pietramelara, un provvedimento che impone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L‘attività d’indagine, portata avanti dal personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, ha consentito di evidenziare indizi incontestabili in ordine al reato di stalking nei confronti dell’indagato il quale, non accettando l’idea che la compagna avesse deciso di interrompere la loro relazione, metteva in atto episodi di pedinamento, violenza fisica e verbale, anche in presenza di minori.