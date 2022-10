Caserta. Piazza Garibaldi illuminata : la soddisfazione del sindacato dei tassisti

Caserta. Finalmente Piazza Garibaldi illuminata. Quella Piazza , adiacente alla stazione , e’ stata più volta oggetto di cronaca nei mesi scorsi al punto che il sindacato dei tassisti , Seal, rappresentato da Michele De Luca ,aveva chiesto un incontro urgente con L’ Amministrazione Comunale e chiedere più’ sicurezza per i tassisti che in passato erano stati più volte oggetto di aggressione proprio in quella zona .

Il vicesindaco Emiliano Casale ha ascoltato le istanze del Sindacato e da qualche giorno la piazza e’ stata illuminata e messa in sicurezza.