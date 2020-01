Caserta – Sindaci e Comitati venerdì dal Prefetto per dire No alla Turbogas di Presenzano

CASERTA – A seguito della manifestazione “No Turbogas” che si è svolta lo scorso sabato 25 gennaio 2020 nel Comune di Vairano Patenora, è stata accolta la richiesta dei comitati e dei Sindaci di essere ricevuti dal Prefetto di Caserta.



A renderlo noto è stata la senatrice Vilma Moronese del MoVimento 5 Stelle, con una nota pubblicata sulla sua pagina facebook, dove ha comunicato di essersi fatta portavoce delle istanze dei comitati e dei sindaci. L’incontro si terrà venerdì 31 gennaio 2020 in Prefettura, e in quella sede i comitati e i sindaci dovranno portare con sé un dossier da presentare al Prefetto di Caserta, contenente le eventuali ricadute negative per l’ambiente, la salute e l’agricoltura, che la centrale turbogas dell’Edision, comporterebbe sul territorio.