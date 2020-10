Caserta ultim’ ora : donna si impicca in casa

Caserta. Tragedia a Caserta, in questo momento è stato rinvenuto il cadavere di una donna all’interno del suo appartamento sito in via Ricciardelli. La donna si sarebbe impiccata nella sua abitazione . Sul posto sono immediatamente accorse le forze dell’ ordine e i sanitari.

Per ora non si conoscono i motivi dell’estremo gesto. Vi Terremo informati su eventuali sviluppi

Aggiornamenti.

La donna , trovata impiccata in via Ricciardelli , aveva 43 anni e viveva insieme con la sorella. Secondo indiscrezioni aveva subito recentemente problemi di salute legati alla deambulazione e, in particolare , ad una gamba. Ancora ignote le cause della tragedia.

Curiosa coincidenza , nello stesso stabile , qualche anno fa , si e’ suicidata un’ altra donna ingerendo candeggina .