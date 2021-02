Casertana-Avellino super derby al “Pinto”

Domenica sera andrà di scena al “Pinto” un bellissimo derby tra Casertana ed Avellino, già di suo la gara è molto sentita ma quest’anno forse lo sarà in maniera particolare. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento magico, i falchetti sono passati dall’ultimo posto dell’ultima gara del 2020 al nono posto di ora, mentre gli irpini sono riusciti a superare in classifica il Bari e ora vogliono continuare a difendere la seconda piazza visto che la Ternana ormai è già pronta al salto di categoria. Molto probabile l’assenza del bomber Castaldo per i falchetti