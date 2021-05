Termina 1-1 l incontro fra la Casertana e la Paganese.

Una gara che in realtà per i falchetti non aveva molto significato vista la già qualificazione ai playoff.

Risultato molto positivo invece per la Paganese che blinda così il 17 esimo posto e si da un piccolo vantaggio nella sfida contro il Bisceglie. In gol per i falchetti Pacilli poi raggiunto nella ripresa dal rigore realizzato da Guadagni