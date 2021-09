Già ieri sera il presidente aveva fatto intendere che ci sarebbe stato l’arrivo importante.

Ormai sembra ufficiale l’arrivo in maglia rossoblu di Gianluca Sansone. L’esperto attaccante potrà dare una grande mano alla causa della casertana. Per lui nell’ultima stagione al Casarano 7 gol in 26 presenze