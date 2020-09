A meno di clamorosi colpi di scena, non finirà in questa stagione calcistica la storia d’amore tra Castaldo e la Casertana. Per il momento l’attaccante non è riuscito a trovare un accordo per rescindere dal contratto. Con l’inizio della stagione che incombe, sembra difficile che il presidente D’agostino si privi del suo attaccante migliore, con il rischio poi di non trovare nulla sul mercato. Dovranno quindi virare su altro gli amici dell’ Avellino, che spingevano per il ritorno dell’attaccante