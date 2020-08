Cavallo morto alla Reggia ; Claudia Frisone chiede la revoca delle autorizzazioni alle Carrozzelle

È di oggi la notizia di un povero cavallo morto nei giardini della Reggia di Caserta.

Era uno di quegli animali utilizzati per trainare carrozze e calessini lungo i viali del parco, tutti i giorni, tutto il giorno, a prescindere dalla temperatura e dalla stanchezza.

È tremendo dover associare l’idea del giardino della Reggia ad una così tremenda immagine di sfruttamento, crudeltà e anacronistica indifferenza per i diritti degli animali.

È ora che si metta un punto fermo a questa brutta storia e che la si smetta di assecondare usanze obsolete, crudeli e non all’altezza della bellezza del nostro principale monumento.

Chiediamo con forza a chi di dovere di intervenire per fermare questa follia. Revocate tutte le autorizzazioni a questo genere di attività. Si incentivino, piuttosto, le forme di trasporto ecosostenibili e tecnologiche nel rispetto del Parco, oltre che gli eventi culturali per la riscoperta naturale della Reggia e della sua bellezza.

Claudia Frisoni – segretaria Giovani Democratici circolo città di Caserta.