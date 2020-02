CISAS: “In attesa del Carnevale di Cellole occorre attuare una pulizia generale del territorio”

CELLOLE – Il bel tempo ed un sole caldo ha spinto i tanti proprietari di case del litorale Domitiano, particolarmente Baia Domitia. Parecchi di essi hanno avuto la poca gradita sorpresa di essere stati oggetto di furti e danni, mentre materiali e rifiuti continuano ad essere abbandonati un pò dovunque, specie nelle strade o spazi interni.

La zona è stata anche visitata da dirigenti della Confederazione Cisas, che hanno controllato tutta Baia Domitia amministrata dai Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, le cui Amministrazioni col prossimo mese dovrebbero impegnarsi per il rilancio del locale Turismo. A Baia Domitia centro, attiva la presenza dei Carabinieri della locale sezione nonché degli addetti all’Ufficio Postale, sempre cortesi e funzionali.

A Cellole, con l’avvenuta entrata in servizio della nuova ditta per la Raccolta Rifiuti, il Commissario Prefettizio Macchiarella potrà provvedere a far ripulire tutto il territorio, anche in occasione del famoso Carnevale, che richiama partecipanti anche da altre Regioni e con l’auspicio della Cisas di una rinnovata ottima riuscita.