Comune assente al Parco MECOS. Da mesi non arriva acqua ai piani superiori al primo per un guasto nella rete idrica pubblica

SAN NICOLA LA STRADA – Avevamo denunciato attraverso il nostro quotidiano online: “BELVEDERE NEWS” la notizia, con relativo disagio, di cui ci avevano resi partecipi alcuni condomini residenti nel Parco MECOS sito a pochi metri dal Viale Carlo III^ in territorio di San Nicola la Strada, a ridosso dell’incrocio con Capodrise e a fianco del distributore di carburante dell’AGIP.

I condomini del predetto Parco MECOS avevano lamentato già dallo scorso mese di settembre 2019, che erano mesi che l’acqua non arrivava ai piani superiori al primo nelle ore di punta a causa di una scarsa pressione che non superava 1.2 bar. L’Amministratore condominiale, avvocato Marco ABBATE, interessò già allora l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, con PEC.

Anche alcuni condomini avevano personalmente colloquiato con il primo cittadino che aveva assicurato verbalmente il suo intervento presso l’ufficio tecnico. Ciò nonostante, sono passati molti mesi e svariati tentativi da parte dei tecnici del comune nel trovare la perdita di acqua. Questi ultimi non sono riusciti a risalire alla causa ed a localizzare la perdita. L’unico fatto certo, mi hanno fatto sapere i condomini è che la pressione a terra è pari 1.2 bar, mentre, secondo loro, per legge dovrebbe essere almeno pari a 3.5 bar. Sembra che la perdita non sia nel palazzo ma, piuttosto, nella rete idrica pubblica.

“Possibile mai” – ci hanno detto – “che dopo tutti questi mesi i tecnici del Comune non l’hanno trovato???”. Se, come sembra, la causa è una perdita nella condotta pubblica è necessario ed urgente individuare il punto esatto dove finisce l’acqua della condotta. Infatti, se l’acqua non esce in superficie vuol dire che si infiltra nella falda sotterranea e ciò potrebbe essere un campanello di allarme perché potrebbe rendere il terreno sottostante soggetto a “SMOTTAMENTI” con conseguenze inimmaginabili per la salute dei cittadini, così come è avvenuto alcuni mesi orsono in Via SS. Cosma e Damiano dove uno smottamento causò una ampia voragine che inghiottì due autovetture fortunatamente senza alcun passeggero a bordo.

Con la nota prot. nr. 9544 in data 23 aprile 2020, i condomini hanno inviato una ulteriore “Segnalazione di disservizio idrico”, allegando la documentazione fotografica del “manometro” installato nel pozzetto a monte del condominio e la pec dello scorso mese di settembre 2019. Oltre al grave disagio causato alle 62 unità abitative ed alle persone, allo spreco di un “bene prezioso come l’acqua”, la perdita in questione potrebbe procurare l’apertura di voragini pericolosissime proprio a ridosso del Viale Carlo III^, la grande arteria stradale percorsa quotidianamente da decine di migliaia di auto.

I Comuni ben organizzati, e che tengono in considerazione i propri Cittadini, forniscono l’acqua ad una pressione della condotta comunale tale che possa arrivare fino all’ultimo piano del fabbricato al più elevato livello, in modo che l’acqua, esca dai rubinetti. I condomini ci hanno riferito che “…. essendo il problema circoscritto ad un solo condominio ed ai piani dal primo piano in poi, NON fa notizia”. Sarebbe opportuno rivolgersi ai Vigili del Fuoco di Caserta affinché la situazione non diventi una tragedia.