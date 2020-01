Comune di San Prisco si pensa ad una donna in Giunta. Intanto Francesco Paolino punta alla Regione

Di Tacco Di Ghino

San Prisco- I cittadini desiderano che ad entrare in giunta fosse una donna, la cosa infatti, secondo molti, potrebbe aumentare il livello di gestione amministrativa. Qualcuno sussurra il nome di una commercialista, che nel 2016 ha dato il suo contributo alla vittoria finale della lista civica “Le Ali per il Bene Comune”.

Forse il maschietto che deve lasciare la poltrona lo farà volontariamente senza forzature, ma questa disponibilità potrebbe nascondere un disegno politico chiaro per il 2021 quando, un’altro rampollo della Grande Famiglia D’Angelo, potrebbe essere alla guida di una lista di giovani professionisti locali integrati con donne di qualità.

Magari qualche professoressa di Italiano , qualche insegnante di scuola materna,un’avvocatessa o una Dottoressa in Belle Arti dell’Accademia di Napoli.

Quindi un cambio non traumatico, sul quale il primo cittadino dottor Domenico D’Angelo sta lavorando con grande professionalità, convinto di rendere un buon servizio alla cittadinanza, dopo l’ultimo manifesto pubblico della San Prisco Bene Comune.

Intanto aumentano i candidati sindaci, visto che ieri ,al Caffè Live di Via Agostino Stellato, facevano capolino un ex emissario di un professore in pensione e un ex sindaco che non si rassegna ad abbandonare la politica locale, continuando e che oggi sembra disposto a fare accordi anche con i suoi detrattori , quelli che lo mandarono a casa, l’ultima volta che ha amministrato.

Intanto il Falco Verde, aleggia sull’intero territorio e attende il momento giusto per piazzare la zampata vincente. Ma vuoi vedere che alla fine i Monaco e i D’Angelo troveranno l’accordo per mettere fuori gioco gli Abbate? A maggio, in vista delle elezioni regionali, la giunta D’Angelo non dovrebbe avere difficoltà a votare il dottor Francesco Paolino, candidato al consiglio regionale in una lista, a sostegno del candidato Governatore, Stefano Caldoro.