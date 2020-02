Comune stabilizza tutti gli LSU anche in deroga, solo per il 2020, di lavoratori soprannumerari

LUSCIANO – La Giunta Comunale di Lusciano, con delibera n° 9 del 28/01/2020 ha deliberato di voler stabilizzare tutti gli LSU in forza al Comune di Lusciano. La proposta è arrivata dal Consigliere delegato agli LSU, Claudio Grimaldi, il quale ha fatto rilevare che questa amministrazione ha sempre dichiarato l’importanza della risorsa rappresentata dai lavoratori socialmente utili impegnati nel Comune di Lusciano, valutando in maniera positiva il lavoro svolto dai LSU in forza presso l’Ente evidenziando a più riprese, in modo particolare alla Regione Campania e al Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, la necessità di salvaguardare i principi di dignità umana e professionale oltre che i livelli occupazionali, auspicando l’approvazione di norme specifiche per il definitivo superamento della precarietà degli stessi.

La nuova legge di bilancio prevede che per semplificare le assunzioni, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, in base alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, alle risorse proveniente proprio dai lavoratori socialmente utili.



La Giunta ha dichiarato, quindi, il proprio interesse a procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, così come dei lavoratori LSU utilizzati dall’Ente.