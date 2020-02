Continua il dialogo nel centrodestra di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – I partiti del centrodestra continuano senza sosta il lavoro per la costruzione della coalizione. Nicola D’Andrea per Fratelli di Italia, Pio Vincenzo Feola per Cambiano, Pierluigi Schiavone per la Lega e Francesco Basile per Forza Italia hanno ripreso i discorsi lasciati in sospeso nell’ultimo incontro andando a sviscerare i diversi temi che saranno i cardini del programma della coalizione e che saranno ampliati dal dialogo con le formazioni civiche.

Discorsi aperti anche su chi sarà il rappresentante dell’intera coalizione nella prossima competizione elettorale per cui seguiranno incontri con i vertici provinciali dei partiti della coalizione.