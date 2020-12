Continua la crescita di Azione in provincia di Caserta. La soddisfazione di Teresa Ucciero

Caserta. Continua incessantemente il radicamento di Azione sull’ intero territorio Nazionale. Nei giorni scorsi è stato lo stesso Leader del Partito Carlo Calenda ad annunciare che Il Parlamento ha approvato un emendamento di Azione fondato su un importantissimo principio di civiltà giuridica: l’ obbligo dello Stato di rimborsare le spese di difesa a quelle persone che sono state assolte dopo essere state in un primo momento condannate. Queste le parole di Carlo Calenda

“Se lo Stato ti ha processato e ne sei uscito pulito è giusto che lo Stato rimborsi le spese che hai sostenuto per difenderti”.

Intanto anche nella provincia di Caserta, Azione procede a ritmo serrato nelle iscrizioni e nelle nuove adesioni al partito dimostrando un sempre maggiore radicamento al territorio legato alle istanze politiche dei cittadini.

Il Partito di Carlo Calenda e di Matteo Richetti si sta strutturando anche in Terra di Lavoro grazie all’ impegno di Teresa Ucciero, coordinatore provinciale e componente del comitato regionale . ” Tra le difficoltà legate al momento storico che stiamo vivendo, – ha dichiarato Teresa Ucciero- le adesioni sono numerose e cresce l’entusiasmo per un partito che fonda la sua azione politica sulle competenze, su tavoli di lavoro ed approfondimento .Un lavoro che si va intensificando visto l’imminente appuntamento elettorale, in cui tanti comuni della nostra provincia vanno al rinnovo delle amministrazioni, appuntamento in cui saremo presenti con il nostro simbolo di partito.”

Da incontri con gli iscritti della città di Caserta e di S. Maria Capua Vetere , entrambe comunità impegnate nel voto di primavera , si è proceduto alla nomina dei rispettivi coordinatori cittadini ,

Francesco Funaro coordinatore cittadino della città di Caserta

Francesco Marino coordinatore cittadino della citta di S. Maria Capua Vetere.

Ai coordinatori delle due grandi città della nostra provincia va l’augurio di buon lavoro da parte del coordinatore provinciale e della numerosa comunità di Azione della Provincia di Caserta .