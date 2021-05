Con il ritorno in queste settimane in zona gialla ovviamente nel weekend è molto più complicato evitare gli assembramenti, ecco perché nel corso di alcuni controlli da parte dei carabinieri di Capua in quel di Sparanise si è stati costretti ad emettere una decina di multe.

La maggior parte dei verbali sono stati emessi per mancata osservanza dell’ obbligo di mascherina. era dovuta per la mancanza della mascherina . Diverse multe ci sono state anche per violazioni del codice stradale.