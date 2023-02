Coperta per la solidarietà. La CRI-Caserta raccoglie coperte nuove e usate per distribuirle ai senza fissa dimora

Caserta. Coperta della solidarietà“. E’questa la nuova iniziativa che la Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale, mette in campo Sabato 4 e Domenica 5 Marzo 2023 in Largo S.Sebastiano a Caserta.

Chiunque voglia donare una coperta nuova o usata può’ recarsi nei giorni 4 e 5 Marzo presso il gazebo dei volontari CRI dalle 17,30 alle 20,00.

“La Croce Rossa di Caserta è da sempre impegnata in prima linea per aiutare i senza tetto- ha dichiarato il Presidente Teresa Natale– nei prossimi giorni si prevede un calo delle temperature e allora abbiamo deciso di scendere in piazza e raccogliere coperte nuove e usate per distribuirle ai piu’ bisognosi ed aiutarli a difendersi dal freddo. I casertani hanno sempre dimostrato di essere molto solidali – ha concluso Teresa – e sono convinta che anche questa volta risponderanno presente alla nostra richiesta.”