Coppa Italia: ingresso gratuito per Wow Green House Aversa-Avimecc Modica

La prenotazione (con un messaggio privato a questa pagina o su Instagram; a [email protected] oppure con un WhatsApp al 3933941669 con nomi e cognomi dei partecipanti) non sarà obbligatoria ma è sicuramente gradita, visto che, al limite delle 400 presenze nell’impianto, non sarà più possibile far accedere ulteriori spettatori per rispettare il protocollo Covid firmato dal Governo.