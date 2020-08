Coppia causa incidente e poi scappa. L’ auto sulla quale viaggiava risulta rubata

San Prisco.E’ accaduto alle 6 ,30 circa di stamattina, lunedi’10 agosto, in via Madonna delle grazie, due persone ,un uomo e una donna erano a bordo di un’ auto tipo grande Punto, per motivi ancora in fase di accertamenti l’uomo ha perso il controllo dell’ auto ed è sbattuto prima sul marciapiede e poi in seguito all’urto ha colpito ben tre autovetture che erano parcheggiate in quella strada.

La coppia si è data immediatamente alla fuga lasciando sul posto l’ auto sulla quale viaggiava. Auto che dai primi controlli è risultata rubata.