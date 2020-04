CORONAVIRUS – Buoni spesa, sul sito del comune di San Nicola la Strada i modelli

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di San Nicola la Strada relativo alla pubblicazione dei modelli per poter richiedere i cosiddetti “buoni spesa: “Fino alle ore 14:00 del prossimo 9 aprile, i cittadini di San Nicola la Strada che vogliono partecipare, possono presentare l’istanza di accesso ai “buoni spesa” di cui all’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020.

Il modello per aderire è scaricabile dal sito del comune di San Nicola la Strada, per presentarlo bisognerà inviarlo via mail all’indirizzo: [email protected]

Solo in casi eccezionali sarà possibile consegnare a mano la richiesta all’ufficio protocollo, previo incontro concordato chiamando al numero 0823427202.

I dati dei candidati – come suggerisce l’Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) – saranno rilevati attraverso un’autodichiarazione che effettua il richiedente per se ed i suoi familiari, dichiarando le entrate percepite nell’ultimo mese ed il valore monetario disponibile su conti correnti bancari o altri strumenti di deposito. I criteri di priorità riguardano i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19 e tra quelli in stato di bisogno.

Sul sito del comune sannicolese è disponibile anche il modello con le indicazioni per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa.

Anche in questo caso il modello va inviato via mail all’ indirizzo di posta elettronica:

[email protected], ma entro le ore 14:00 del prossimo 3 aprile 2020

L’istanza per i cittadini è scaricabile dal sito del comune di San Nicola la Strada, al seguente link:

http://www.comune.sannicolalastrada.ce.it/c061078/po/mostra_news.php?id=1222&area=H ;

mentre le indicazioni per gli esercizi commerciali sono al seguente link

http://www.comune.sannicolalastrada.ce.it/c061078/po/mostra_news.php?id=1221&area=H. F.to Il Sindaco Vito Marotta – L’Assessore all’Ambiente ed alle Politiche Sociali Lucio Bernardo”.