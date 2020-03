CORONAVIRUS – Domenica don Antonello Giannotti celebra Messa in diretta streaming

CASERTA – In ottemperanza alle decisioni della CEI e delle autorità governative per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid-19, domani 15 marzo, III Domenica di Quaresima alle ore 11 sarà trasmessa in streaming dal sito www.indrettacondonantonello.it la SS. Messa celebrata dal parroco della Parrocchia Buon Pastore di Caserta, don Antonello Giannotti, che in questi giorni di difficoltà vuole restare accanto all’intera comunità dei fedeli e sostenerli nel cammino di preparazione per la Santa Pasqua.

Non smettono di suonare le campane della Chiesa per incoraggiare la preghiera anche stando a casa e alimentare un sentimento di speranza che ora più che mai deve essere rafforzato.

Dal sito indicato è possibile scaricare il foglietto della messa ed avere notizie su tutte le iniziative.