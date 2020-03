CORONAVIRUS – La pandemia blocca da trenta giorni il famoso Circo Romina Orfei con i suoi 70 animali

SAN NICOLA LA STRADA – Sono tutti fermi e senza lavoro dal quasi un mese. Dopo l’appello lanciato nei primi giorni, il gruppo della Protezione Civile di San Nicola la Strada, il WWF di Caserta e altre persone di buona volontà, si sono adoperati per far arrivare aiuti, derrate alimentari per gli artisti, fieno e mangimi per gli animali. Poi con il passare dei giorni, la solidarietà ha rallentato di molto i suoi aiuti.

Per non fermarli, per non far cadere nel dimenticatoio il grido di allarme lanciato dai responsabili del circo, adesso con un piccolo gesto si può contribuire alla sopravvivenza del circo che con il suo spettacolo sa donare tanta felicità al pubblico che lo segue. Gli artisti e le loro famiglie, 45 persone in tutto, 70 animali: vivono in un limbo. Il circo, il movimento per antonomasia, è fermo. Non può andar via, non può esibirsi.

E, senza spettacoli, non ci sono incassi e senza soldi non c’è cibo per gli animali e per gli artisti. Diamo nuova vita alla solidarietà, facciamo ogni cosa per non far morire uomini ed animali di fame. I circensi sono rimasti intrappolati dal decreto, ed ora siamo noi che dobbiamo aiutarli. Loro, che sotto quel tendone regalano sogni ai bambini, si ritrovano in un incubo. Le autorità, a qualsiasi livello (comunale, provinciale e regionale) non si dimentichino di loro, in questo momento difficile per tutti, ma anche per la loro storia, per la loro tradizione. La loro cultura li ha sempre portato in tutto il mondo per dare divertimento e gioia con i loro spettacoli.

Adesso collegandosi al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/covid19-aiuta-animali-e-artisti-del-circo-orfei?member=&utm_medium=email&utm_source=customer&utm_campaign=p_email%2Binvitesupporters

è possibile effettuare una donazione. Basta seguire le indicazioni e si potrà offrire quello che si vuole. Tutte le operazioni sono effettuate nella massima trasparenza, sul sito sono elencati i nominativi di coloro che hanno donato il loro contributo per salvare gli animali e per assicurare la sopravvivenza al Circo Romina Orfei. Unisciti a noi e contribuisce a salvare un’attività, un lavoro, una tradizione!

Il giorno di Pasquetta, lunedì 13 marzo 2020 alle ore 17:00 gli artisti del circo Romina Orfei effettueranno uno spettacolo di ringraziamento per tutti coloro che li hanno aiutati.

Lo spettacolo sarà trasmesso tramite live streaming web alla pagina Facebook:

https://www.facebook.com/circorominaorfei/