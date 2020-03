CORONAVIRUS – Lions Club Terra di Lavoro e Caritas attivano servizio consulenza medica telefonica

CASERTA – I medici e soci Lions Club Terra di Lavoro in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta diretta da don Antonello Giannotti, in questo difficile momento di emergenza sanitaria si sono attivati per offrire il loro apporto alla comunità casertana rendendosi disponibili ad offrire consulenze mediche telefoniche polispecialistiche.

Questi i medici e soci che hanno garantito la loro disponibilità:

Pediatra – dott. Antonio Lepore

Psichiatra/Psicoterapeuta – dott. Giovanni D’Angelo

Igiene e Medicina preventiva – dott.ssa Laura Leoncini

Chirurgo – dott. Andrea Tartaglione

Medicina Generale – dott. Andrea Del Buono

Odontoiatra – dott. Nando Cicala

Gastroenterologo – dott. Aldo Fontana

Immunologia e Pneumologia – dott. Donato Leonetti

Gastroenterologia – dott.ssa Erminia Bottiglieri

Le consulenze sono un service totalmente gratuito e rappresentano un intervento di solidarietà volontaria.