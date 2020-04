CORONAVIRUS – Marotta: “Niente panico, i contagiati sono solo due non tre”

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della giornata di martedì, 31 marzo 2020, il Sindaco di San Nicola la Strada, Vito MAROTTA, aveva comunicato alla cittadinanza di essere stato avvertito dalla ASL di Caserta che era stato individuato il “secondo” cittadino positivo al testo del COVID-19.

Dopo il suo annuncio, è stata divulgata la notizia che invece i contagiati erano “tre” in quanto sulla piattaforma online dell’ASL di Caserta era riportato il report delle ore 12:30 che alla voce del comune di San Nicola la Strada riportava il numero “TRE”, inducendo, in questo modo in errore gli stessi cittadini sannicolesi ed anche la stampa.

Venuto a conoscenza di quanto stava succedendo, il primo cittadino ha telefonato immediatamente ai vertici dell’ASL di Caserta che, resosi conto dell’errore, provvedeva ad inviare una PEC alla Polizia Municipale dove veniva precisato che i casi positivi sono DUE e non tre. Di seguito, pubblichiamo il post del Sindaco Marotta in merito che chiede alla cittadinanza di non farsi prendere dal “panico”: “Una precisazione innanzitutto: al momento in cui scrivo, le persone risultate positive al Covid-19 a San Nicola la Strada sono DUE.

Le voci che hanno insistentemente girato in queste ore sospettando l’esistenza di un terzo caso, sono assolutamente infondate, e si basano su un errore materiale nella comunicazione dell’ASL, che noi abbiamo individuato subito e chiesto di rettificare. Vi assicuro che, nella veste di fonte istituzionale di informazioni, sento fortemente il dovere di verificare e accertare fino in fondo le notizie prima di diffonderle. Purtroppo l’emergenza sanitaria non si concluderà in pochi giorni: dobbiamo imparare a conviverci nella maniera meno dolorosa possibile, ad accettare l’idea, triste ma realistica, che i numeri del contagio possano crescere.

Detto questo, devo però ricordare a tutti che ciò di cui dobbiamo preoccuparci non è l’aumento del numero di persone colpite: la nostra sicurezza personale risiede solo nell’inflessibilità con cui ognuno di noi si tiene lontano dalle occasioni di contagio, rispetta le regole di sicurezza e fa sì che le rispettino le persone con le quali convive. Se abbiamo rispettato queste regole, il fatto di abitare nel rione, nella strada o anche nello stesso palazzo di una persona positiva al tampone non ci fa correre nessun rischio.

E non abbiamo davvero motivo di chiedere che sia violata la privacy di nessuno: la rete di contatti delle persone colpite è controllata e monitorata da chi ne ha la legittima competenza. Polizia Municipale, ASL e Forze dell’Ordine compiono pienamente il loro dovere. Capisco che molte domande sono dettate dall’inquietudine, dall’ansia che in questi giorni condividiamo tutti. Ma in questo momento, il peggior nemico della nostra comunità è proprio il panico, che ci impedirebbe di affrontare l’emergenza con il sangue freddo indispensabile. Manteniamo i nervi saldi e continuiamo a comportarci con la massima prudenza perché possiamo uscirne vincitori”.