CORONAVIRUS – Torna a casa dopo un ricovero durato 24 giorni la prima paziente di San Nicola la Strada positiva al COVID-19

SAN NICOLA LA STRADA – È tornata a casa venerdì, 17 aprile 2020, la prima cittadina di San Nicola la Strada che era risultata positiva al COVID-19 ed era stata ricoverata presso il Centro COVID dell’Ospedale di Maddaloni. A darne notizia è stato, come sempre, il Sindaco Vito MAROTTA, attraverso il post pubblicato sulla propria pagina web, che non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno della donna a casa, alla periferia della Città sannicolese: “Stasera una telefonata mi ha regalato il grandissimo piacere di poter fare personalmente gli auguri alla prima paziente di San Nicola la Strada tornata a casa dopo l’infezione da Covid-19.

La nostra concittadina è risultata negativa a due tamponi e continuerà le cure a domicilio; manterrà naturalmente un rigoroso isolamento, ma le sue condizioni di salute” – ha affermato – “sono molto soddisfacenti. La solidarietà e l’affetto della nostra comunità vanno alla convalescente ed ai suoi familiari, mentre ai medici e al personale del Centro Covid dell’ospedale di Maddaloni va tutta la nostra gratitudine e l’ammirazione per la passione e l’impegno con cui affrontano questi difficili momenti.

I segnali di speranza che ci giungono devono farci essere ancora più forti e più rigorosi: non abbassiamo la guardia, non allentiamo le precauzioni e prepariamoci a quella che speriamo sia l’ultima tappa di questo doloroso percorso. Non lasciamoci battere proprio sul traguardo: abbiamo dimostrato che possiamo farcela!”. La donna venne ricoverata presso l’Ospedale di Maddaloni lo scorso 23 marzo 2020, quando fu lo stesso primo cittadino a darne notizia.

Ai primi sintomi sospetti, i familiari stessi hanno immediatamente adottato le misure di isolamento e le precauzioni previste. In ogni caso, il Servizio sanitario avviò immediatamente la ricostruzione dei possibili contatti per monitorare e sottoporre ad eventuali accertamenti tutte le persone a rischio. Tutto questo lavoro è avvenuto con il massimo impegno, ma sottotraccia ed in forma assolutamente anonima e riservata. Quella stessa riservatezza che ognuno di noi vorrebbe veder rispettata se dovessimo incorrere in una simile disavventura.