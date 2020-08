COVID 19 : Nuovo caso di positività, ancora un giovane

Un nuovo caso di positività al Covid- 19 nel casertano e ancora un giovane. La pandemia che nei mesi primaverili sembrava colpire soprattutto gli anziani , in estate sembra abbia abbassato il tiro e colpire soprattutto giovani se non giovanissimi . Un nuovo caso si è registrato a Vairano Patenora , la comunicazione è arrivata direttamente dal Sindaco Bartolomeo Cantelmo il quale ha già annunciato che in queste ore si stà provvedendo a rintracciare tutte le persone che sono state a contatto con il giovane per sottoporle al tampone.