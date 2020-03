Covid 19. Palumbo e Tortora (Ugl Caserta): “Segnaleremo i comportamenti irresponsabili”

CASERTA – Abbiamo ricevuto è pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Sindacato UGL Sicurezza Civile di Caserta a firma di Luca Tortora: “Il lavoro delle guardie giurate, già complicato in condizioni di normalità, è appesantito oggi da un carico aggiuntivo causato delle recenti normative in materia di distanziamento sociale. Comincia così la lettera aperta inoltrata questa mattina ai cittadini della provincia dal segretario della Ugl Sicurezza Civile di Caserta Luca Tortora.

Per chi non se ne fosse ancora accorto, si legge nella nota del sindacalista, gli addetti sono chiamati a vigilare in prossimità degli esercizi commerciali e soprattutto di quelli alimentari, acchè l’accesso contingentato si svolga nel migliore

dei modi; i nostri governanti ci hanno specificato che è un atteggiamento che se svolto in maniera poco virtuosa incide sulla vita stessa delle persone.

E’ intollerabile, prosegue Tortora, vedere cittadini che nell’ambito della stessa giornata si mettono più volte in fila per

acquistare più articoli, diventa intollerabile anche e soprattutto per chi in questi giorni difficili è chiamato a lavorare. Nell’interesse dei cittadini che conservano coscienza civile e degli addetti alla sicurezza civile di Caserta, a far data segnaleremo alle forze dell’ordine i comportamenti scorretti.

A Luca Tortora ed agli operatori del settore è giunto immediato il “bravo” del Segretario territoriale Ferdinando Palumbo. “In questo momento la vicinanza alle guardie giurate è massima, a loro va la mia completa solidarietà ed al loro segretario il pieno sostegno”