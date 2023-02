CRI -Comitato di Caserta. Parte il corso B.L.S.-D. ( TUTTE LE INFORMAZIONI)

“Ad un arresto cardiaco si puo’ sopravvivere ad un soccorso in ritardo no”. Questo è il delicato tema che il centro formazione Croce Rossa Italiana- comitato di Caserta – tratterà durante il corso B.L.S.-D. ( Basic Life support défibrillation) che si terrà Sabato 18 Marzo 2023 dalle ore 8,30 alle 13, 30 presso la sede CRI di Casapulla sita in via P.Iannotta n.32.

Il corso ha come referente il dott. Antonio Damiano e ,secondo le linee guida scientifiche ERC-ILCOR, ha una durata di ore 5 da effettuarsi in un’unica giornata. E’ riconosciuto dalla Regione Campania e dal 118 Regionale, con il rilascio di attestato finale valido per concorsi pubblici.

PER INFO SCRIVERE A : caserta@cri.it OPPURE CHIAMARE : 0823 321000/ 3316280397.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un kit didattico in omaggio