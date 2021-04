Dal primo maggio riaprono al pubblico gli appartamenti reali della Reggia di Caserta.

Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, nella giornata di domani, 1 maggio, riapriranno anche gli appartamenti reali alla Reggia di Caserta. A comunicarlo è la direzione del complesso vanvitelliano attraverso una nota in cui vengono descritti l’itinerario e le modalità di acquisto dei biglietti. Nell’ala dedicata al Settecento e all’Ottocento sarà possibile visitare le 21 opere di Terrae Motus, la preziosa collezione donata alla Reggia dal gallerista Lucio Amelio, riallestite lo scorso novembre. A disposizione del pubblico, in distribuzione gratuita presso le garitte del Cannocchiale e del Parco Reale, oltre alle mappe della Reggia di Caserta, anche un numero limitato delle Green Map of Campania Felix, ossia le mappe tascabili di parchi e giardini della Campania donate alla Reggia di Caserta da Premio GreenCare e SI Impresa. L’itinerario di visita, nell’ala dell’Ottocento, terminerà, quindi, nella Sala del Trono per via dei lavori di restauro in corso nella sale successive.

Particolare attenzione, da parte dei gestori del complesso vanvitelliano, è data alle norme anti-contagio, in osservanza delle disposizioni statali. Per questo motivo, prenotazione e acquisto dei biglietti saranno disponibili soltanto via telematica, sulla piattaforma TicketOne. Gli appartamenti reali accoglieranno il pubblico dalle 9.30, con ultimo ingresso fissato per le 18.45 e chiusura alle ore 19.30. Il Parco Reale e il Giardino Inglese, invece, sono accessibili dalle 8.30, con l’ultimo ingresso consentito alle 18 per il parco e alle 17 per il giardino. Resta interdetta l’area circostante la peschiera grande. Inoltre, tutti i titoli che prevedono la possibilità di accesso al piano nobile del Palazzo Reale, saranno contingentati per numeri e fasce orarie. Non sarà consentito l’accesso al complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello indicato sul biglietto. I biglietti “solo parco” e “omaggio abbonato” saranno straordinariamente contingentati l’1 e 2 maggio 2021, in ragione del week end di festa, per evitare possibili assembramenti agli ingressi. Infine, negli appartamenti reali, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 10 persone per gruppo (più la guida), mente nel parco reale, il numero massimo è di 15 persone (più la guida).