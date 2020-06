Dance More Studios: le attività riprendono in sicurezza

CASERTA – “La danza riparte! Dopo tre lunghissimi mesi di lockdown, il mondo tersicoreo ritorna a danzare”. Lo annuncia Rossella Rocciola, direttrice della scuola di danza More Dance Studios in via Bernini 16 a Caserta. “Proponiamo ai nostri allievi un campus tecnico-formativo-artistico nelle discipline coreutiche nelle loro differenti fasce di età e livelli”, sottolinea la direttrice.

Dopo un’attenta e adeguata sanificazione, la scuola riaprirà nel rispetto delle norme dettate dal recente decreto. Queste alcune delle disposizioni adottate. L’allievo arriverà già vestito e pettinato. All’ingresso dovrà cambiare le scarpe e porle in un sacchetto di plastica nella propria borsa. Quindi, dovrà disinfettare le mani e misurare la temperatura prima della lezione.

L’ingresso nella struttura è consentito 10 minuti prima della lezione. In sala si posizionerà negli appositi spazi organizzati. Inoltre, ciascun alunno dovrà compilare il modulo di adesione relativo al Covid-19. Oltre ai corsi di danza, il centro riparte anche con la sezione Benessere e Fitness e l’Area Gyrotonic e Posturale.

“Le nostre clienti” – aggiunge Rossella Rocciola – “potranno in sicurezza scegliere di allenarsi in piccoli gruppi prenotando la loro adesione o appuntamenti personal-trainer, per recuperare e migliore gli aspetti psicofisici ed estetici del proprio corpo”.

La struttura, oltre ad essere costantemente igienizzata, è organizzata con segnaletiche, distanziamenti delle sale e nei corridoi ed è fornita in tutte le aree di dispenser igienizzanti. Per info: More Dance Studios segreteria 0823/322967-3423963918 e sulle pagine Facebook e Instagram della scuola.