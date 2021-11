Domenica pulizia della villa S. Nicola la Strada

S Nicola La Strada – Pulizia della villa a San Nicola la Strada nella giornata di domenica prossima.

L’iniziativa è come al solito ammirevole e dimostra ancora una volta quanto è grande l’amore dell’Associazione La Barca di Teseo per la villetta comunale Santa Maria delle Grazie.

Dopo l’impiantazione del “Giardino dei frutti dimenticati” dello scorso settembre e dopo aver espresso, nella stessa occasione, la volontà di dedicare al polmone di verde altri sforzi organizzativi per valorizzarne l’ampia importanza anche culturale, i soci tutti del sodalizio presieduto da Germano Iacelli hanno promosso, sempre sostenuti e patrocinati dall’amministrazione comunale, Curi “AMO ” la villa, un’azione volontaria e coordinata di pulizia più approfondita dello spazio pubblico con la collaborazione dei volontari del Real Convitto borbonico e dell’Oasi Protezione Civile.

La giornata di pulizia per quel che concerne gli orari va avanti dalle ore 9.00 alle ore 17.00