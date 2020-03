Dov’è finito il welfare?

Di Vincenzo Giaquinto

Qualche anno fa il passaggio di secolo veniva presentato come un punto di svolta dal punto di vista sia economico che sociale la globalizzazione veniva presentata come la terra promessa della nuova economia, un nuovo liberismo pieno di occasioni; come nella maggior parte delle pubblicità (ingannevoli) non è stato specificato a chi fossero riservate queste occasioni. Siamo un Paese, invero, paradossale dove destra e sinistra hanno lasciato il posto alla politica dello suppone. Entrambe queste due posizioni sono rimaste orfane sia di contenuti che di portavoce, mentre ruotavano intorno ad un centro svanito dietro le lusinghe di un liberismo dei pochi padroni. Stringato da urlatori di piazza che scesero dal nord, il popolo riprese quella vecchia e sola saggezza che gli permetteva di sbarcare il lunario: l’arte di arrangiarsi. Ed è proprio in virtù di questa saggezza che è meglio coltivare il ben della famiglia per non prestare udienza ad urla e strepiti di quel ciotoline che nulla produce di concreto.