DUE CASERTANI NELLA NUOVA SERIE DE “L’AMICA GENIALE”

Bruno Soccavo – interpretato da Francesco Russo

Bruno Soccavo (Francesco Russo) è amico e compagno di università di Nino Sarratore ed è figlio di una grossa famiglia di imprenditori di San Giovanni a Teduccio. Durante l’estate a Ischia, con i suoi modi gentili e garbati rischia di destabilizzare Pinuccia che, a causa sua, decide di tornare a Napoli per stare accanto al marito, il fratello di Lila Rino Cerullo. In realtà le sue attenzioni sono rivolte a Elena alla quale il ragazzo si dichiara, scoprendo suo malgrado di non essere ricambiato. Diversi anni dopo, prese in mano le redini dell’azienda di famiglia, Bruno accetta di aiutare Lila, assumendola come operaia nella sua fabbrica di salumi.

Professoressa Galiani – interpretata da Clotilde Sabatino

La professoressa Galiani (Clotilde Sabatino) è la nuova insegnante di italiano che Elena trova al liceo classico. L’insegnante, coltissima e comunista, resta subito incantata dall’intelligenza di Elena e inizia a farle leggere libri e giornali per stimolarla intellettualmente. La giovane si scontra con l’insegnante di religione e lei prende le sue difese. Quando, dopo un anno scolastico meno brillante degli altri, Elena viene ugualmente promossa, per incoraggiarla la professoressa Galiani le dà una serie di libri da leggere durante le vacanze estive.